Петербургский СКА официально озвучил, что нападающий Михаила Мальцева покидает клуб. У 22-летнего хоккеиста заканчивается срок соглашения по аренде.

Ранее СКА арендовал Мальцева у «Нью-Джерси» в конце сентября в связи с тяжелой ситуацией в командое по коронавирусу. Аренда была рассчитана до начала сборов клуба НХЛ перед сезоном-2020/21.

«Благодарим Михаила за игру и помощь во время сложного отрезка сезона, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении СКА.

В регулярном чемпионате КХЛ Мальцев сыграл четыре матча и набрал одно очко (0+1) с показателем полезности плюс 2.