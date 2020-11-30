Игрок команды Gambit Esports Антон yy Шкредов вышел из состава коллектива на официальном ресурсе Dota 2. Организация заявила, что планирует тестировать нового игрока керри позиции в ближайшее время.

В ростере остались четыре игрока: Артём Lorenof Мельник, Андрей meLes Романов, Даниял XSvamp1Re Алибаев и Альберт eine Гараев. Антон yy Шкредов пробыл в составе с 20 октября 2020 года и за всё это время успел сыграть восемь официальных матчей, пять раз одержать победу и трижды проиграть.

Какая именно причина такого решения со стороны клуба в данный момент неизвестно, однако представители компании объяснили, что киберспортсмен по-прежнему имеет контракт с Gambit Esports.

Gambit выступают во втором сезоне EPIC League второго дивизиона и занимают в групповом этапе третье место, имея на своём счету пять побед и три поражения. От ближайшей команды клуб отстаёт на три очка.

Gambit Esports

Артём Lorenof Мельник

Андрей meLes Романов

Даниял XSvamp1Re Алибаев

Альберт eine Гараев