Директор компании CD Projekt RED, которая занимается разработкой одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 Адам Кичиньский поделился информацией о мультиплеере в игре. Он заявил, что над этим продуктом работает сторонняя команда и он будет считаться отдельным продуктом.

Прежде всего, мы не называем это режимом. Это отдельное специализированное производство, большое производство. Мы считаем мультиплеер отдельным продуктом. Очевидно, что он не может быть автономным проектом, так как он существует во вселенной Cyberpunk и очень сильно связан с концепцией одиночной игры. Но с нашей точки зрения — это еще один независимый проект, над которым работает независимая команда.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

Ранее стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими мнением относительно слитого в интернет двадцатиминутного геймплея одной из самой ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077.