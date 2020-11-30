Игроки «Тамбова» могут бойкотировать выездную игру семнадцатого тура чемпионата России из-за финансовых проблем в клубе.

Как сообщился спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков футболисты команды настроены на бойкот игры со «Спартаком» очень серьёзно.

«Как руководитель буду делать всё, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Игра «Спартак» — «Тамбов» пройдет 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве в 16:30 по московскому времени. В данный момент «Спартак» делит третье место в турнирной таблице чемпионата с «Зенитом» и ЦСКА, клуб из Тамбова занимает 14-е место.