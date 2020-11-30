Российская команда Team Spirit обыграла FaZe Clan в рамках открывающего матча онлайн-турнира DreamHack Masters Winters 2020 по CS:GO. Коллектив Николая mir Битюкова одолел своих соперников со счётом 2-0.

Dust2: FaZe 11 — 16 Spirit

11 — 16 Mirage: FaZe 13 — 16 Spirit

Все игроки европейского коллектива отыграли в минусовую статистику, а среди представителей российской команды нет ни одного игрока, который закончил встречу с рейтингом меньше единицы. Однако несмотря на такой большой разрыв, общий счёт встречи достаточно близкий и FaZe на протяжении всей игры имели шансы перевернуть матч в свою пользу.

Лучшим игроком матча стал Николай mir Битюков, сыгравший с KD 45-35 (+10) и рейтингом 1.31. Spirit сыграют 1 декабря в 22-00 по московскому времени в полуфинале верхней сетки группы А против Heroic, а FaZe Сlan будут бороться за «выживание» на турнире несколькими часами ранее.

DreamHack Masters Winter 2020 для европейского региона проходит с 30 ноября по 6 декабря. На онлайн-турнире сражаются 16 коллективов за призовой фонд в размере 150 000 долларов. Следить за ходом чемпионата можно в нашем репортаже.