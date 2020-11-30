Петербургский «Зенит» пока не озвучивал информацию, пройдет ли игра чемпионата России против московского «Спартака» с болельщиками на стадионе или матч состоится при закрытых трибунах.

Как сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартак» Антон Фетисов, «Зенит» пока не принял решение.

Напомним, что в понедельник «Зенит» объявил, матч семнадцатого тура чемпионата России на своем паркете против екатеринбургского «Урала» (5 декабря) пройдет без зрителей, а встречи Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» через 3 дня после этого — пройдет с болельщиками на трибунах.

Встреча «Зенит» — «Спартак» в рамках девятнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 16 декабря на «Газпром-Арене».