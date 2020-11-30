Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо решил доо конца года не участвовать в этапах Кубка мира в связи с пандемией коронавируса.

Клэбо приме участие в стартах в Лиллехаммере в этот уик-энд, после чего не будет выходит на трассу до 1 января. Именно в этот день начнется лыжная многодневка «Тур де Ски».

По словам Клэбо, неправильно путешествовать и соревноваться в такое время.

Нам приходится контактировать с множеством людей. Я не собираюсь заражаться коронавирусом. Я начал сомневаться в целесообразности участия в гонках еще под конец прошлого сезона, но окончательно меня убедила неопределенность во время этапа в Руке, — приводит слова Клебо, который также сказал, что лыжные соревнования не так важны во время пандемии.

Ранее Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).