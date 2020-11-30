Все знают Николу Niko Ковача, как отлично индивидуального стрелка, который часто сияет на лидирующих местах в игровой таблице. Киберспортмен четыре раза попадал в список лучших игроков мира по версии HLTV, причём дважды входил в тройку.

Боснийскому игроку всего 23 года, а за свою профессиональную карьеру он уже успел заработать себе имя и имидж, однако не всегда о нём отзывались с позитивной точки зрения. Сам геймер не раз высказывался о критике в свой адрес.

Что бы мы ни делали, комьюнити всегда винило во всем меня. Что бы я ни открывал, везде были тысячи сообщений о том, что мы проиграли игру из-за меня, из-за моих решений как капитана. Никто и понятия не имел, что творилось внутри команды.

Ковач присоединился к составу G2 по CS:GO. Он играл за FaZe Clan на протяжении последних 3,5 лет, а теперь выступает под одним тегом со своим двоюродным братом Неманией hunter Ковачем.

Сообщество, ввиду не знания внутриигровой составляющей коллективов, время от времени делают не правильные выводы, а вот бывший тренер команды FaZe Clan по CS:GO Янко YNk Паунович знает об этом игроке много. Он признался, что Ковач делает очень много работы в команде и организовывал людей.

Он хорошо анализирует игру, всегда знает, какой следующий шаг предпримет соперник при определенных действиях. Над этим мы много работали раньше, чтобы ему было проще коллить. В этом смысле одно из главных его качеств — коммуникация, с точки зрения того, сколько он говорит, как часто он дает информацию и т. д. Он делал безумно большой объем работы, чтобы организовать людей.

Делать много фрагов в игре одно дело, другое дело взять на себя ответственность, чтобы вести коллектив за собой. 23-летний боснийский киберспортсмен уже заявил о себе, как разносторонняя личность и кроме стрельбы имеет ещё множество положительных черт.