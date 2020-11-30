Немецкий футбольный союз (DFB) поддержал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. Германия крупно уступила сборной Испании в Лиге нации (0:6), после чего в СМИ появились слухи о возможной отставке тренера.

В понедельник во Франкфурте-на-Майне члены Президентского комитета DFB встретились с генеральным менеджером Бундестим Оливером Бирхоффом и Йоахимом Левом. Наставник немецкой сборной рассказал о своих дальнейших планах. Стороны пришли к соглашению, что отдельный неудачный матч не должен быть мерилом общего уровня работы тренера.

«Мы убеждены, что Лёв и его тренерский штаб обеспечат успешные результаты сборной Германии, несмотря на тяжёлую ситуацию», — говорится в заявлении DFB.

Напомним, что Лев вместе со сборной Германии становился чемпионом мира 2014 года.