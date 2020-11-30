Сборная России уступила команде Италии в игре квалификации Евробаскета-2022. Команды встречались 30 ноября в Таллинне и сыграли со счетом 70:66 в пользу итальянцев.

Матч получился малорезультативным — команда Сергея Базаревича долгое время не могла забить в каждой из первых трех четвертей. В сборной России только один игрок набрал более десяти очков — это капитан команды Андрей Воронцевич, оформивший дабл-дабл — 11 очков плюс 11 подборов. У итальянцев самым результативным баскетболистов стал центровой Амедео Тесситори, забивший 27 очков.

Итальянцы, выступающие вне конкурса в отборочном турнире Евробаскета-2022, обошли сборную России в турнирной таблице группы B, одержали 3 победы в 3 матчах. Россия имеет две победы в четырех встречах. Квалификацию проходят три лучшие команды в каждой группе. Италия, как один из хозяев будущего турнира, в любом случае сыграет на Евробаскет-2022.