Желание быть лучшим везде и всегда закладывается в спортсменов ещё в детстве. Именно от этой постановке задач и целей кроется смысл чемпионства на главных турнирах года каждой из дисциплин.

Александр Кокорин — успешный 29-летнний футболист уже давно высказывался о своей любви к шутеру CS:GO. Игрок настолько любит детище Valve, что даже после напряжённого матча с «Динамо» 21 ноября завис в ней до глубокой ночи и закончил играть только в 3-31 часов утра.

Кокорин любит играть не обычный рейтинговый матчмейкинг, а на площадке FACEIT. Спортсмен на платформе уже сыграл более 700 игр и имеет средний винрейт больше 55 процентом, что является очень хорошим результатом на длительной дистанции.

Одна из самых старейших карт в CS:GO Dust2, каждый школьник, студент и взрослый мужчина, который играл в этот шутер наверняка стоял на «Длине» и защищал «Шорт». Александр также сильно любит эту карту, как и игровое сообщество и провёл на ней более 280 матчей, причём каждый из них, обычно, идёт как минимум 30 минут.

Для многих компьютерные игры являются местом, где можно расслабиться и снять стресс после тяжелого рабочего дня и провести время с друзьями. Футбол — очень трудоёмкий процесс и именно поэтому игрокам нужно часто восстанавливать свои силы и игры, отличный вариант для этого.

Однако не всегда киберспорт и игры могут помочь расслабиться. Если отдаёшься полностью процессу, то каждый проигранный раунд или неудачная разыгровка, может сильно сказаться на силах, отданных процессу. Так, узнав об увлечении Кокорина засиживаться до глубокой ночи, фанаты раскритиковали футболиста, заявив, что он должен отдыхать и восстанавливаться после тяжёлого дерби.

Возможно, правда находится где-то посередине и необходимо уделять ровно столько времени играм, чтобы они никак не влияли на жизнь вокруг.