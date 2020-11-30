Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказал о начале сотрудничества с российской маркой спортивной одежды и обуви.

Туктамышева написала по этому поводу в инстаграме, отметив, что хорошие новости не ограничиваются победой в Москве.

Очень рада присоединиться к бренду и с нетерпением жду совместных проектов. Нас объединяют общие цели», – написала Туктамышева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Ранее уктамышева сообщила, что в будущем планирует усилить контент в произвольной программе.

Напомним, Туктамышева выиграла российский этап Гран-при, исполнив в произвольной программе два тройных акселя.