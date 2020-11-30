«Зенит» пожинает плоды летнего трансферного окна, когда из-за лимита на легионеров не были укреплены ряд позиций команды Сергея Семака. Плотный календарь с учетом игры два раза в неделю подсветил те позиции, которые все-таки нужно было усилить.

Правый защитник

С учетом ухода Игоря Смольникова в «Краснодар», а Дениса Терентьева в «Ростов» в «Зените» остался только один правый латераль — Вячеслав Караваев. Футболиста сборной России последовательно нагружали, бессменно ставя в состав сначала Сергей Семак, а затем и Станислав Черчесов. В итоге, тело Караваева не выдержало — в матче с «Ахматом» он получил травму. Сейчас справа у «Зенита» выходят Далер Кузяев и Алексей Сутормин. Позицию правого защитника хорошо бы продублировать, но при действующем лимите это точно не будет легионер.

Центральный защитник

В матче с «Арсеналом» у «Зенита» была экспериментальная пара центральных защитников Прохин — Чистяков. Даниле придется сыграть еще и в Бельгии с «Брюгге» из-за перебора карточек у Ловрена. Основная пара Ракицкий — Ловрен не может играть без дисквалификаций и прочих недомоганий. Дмитрий Чистяков не был заявлен в Лигу чемпионов. Центральный защитник бы не помешал, но вряд ли он будет куплен. Понятно, что легионера на эту позицию «Зенит» пока не возьмет, а игроки с российским паспортом вряд ли намного сильнее Прохина.

Атакующий полузащитник/Инсайд

Так называемую «десятку» «Зенит» искал все лето, а в итоге предпочел взять классического центрхава Вендела. Пока были травмированы игроки группы атаки Дриусси, Малком и Азмун ,»Зенит» испытывал жуткие проблемы с нападением. Выздоровевшие футболисты добавили конкуренции, но сильный атакующий футболист все равно нужен. Но пока «Зенит» имеет полный набор иностранцев (8 человек) рассчитывать на усиление не приходится.