«Зенит» может активировать опцию покупки арендованного защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова уже этим летом. Как сообщает «Рейтинг букмекеров», сумма трансфера должна составить 3,5 млн евро.

Сообщается, что в соглашении аренды не прописано конкретное число игр, которые должен провести футболист. Решение о выкупе примет руководство петербургского клуба.

Отмечается, что если «Зенит» не станет выкупать игрока зимой, это можно будет сделать летом. Но тогда футболист подорожает — цена вырастет до четырех миллионов евро. Это окончательная цена, которую «Зенит» должен перевести клубу с берегов Дона.

Если же «Зенит» не станет выкупать Чистякова, то 26-летний защитник вернется в «Ростов», с которым у него соглашение до лета 2022 года.

В текущем сезоне не заявленный на Лигу чемпионов Чистяков сыграл четыре матча в РПЛ за «Зенит».