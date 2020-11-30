Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отправиться вместе с командой на игру пятого тура Лиги чемпионов с «Брюгге». Матч состоится в среду, 2 декабря.

Ранее Дзюба получил травму. В субботу форвард не смог доиграть до конца матч РПЛ с «Арсеналом». Дзюбу заменили из-за повреждения на 90-й минуте встречи 16-го тура. Диагностика не выявила существенных сложностей у футболиста «Зенита».

Также у «Зенита» не сыграли с «Арсеналом» дисквалифицированный Ярослав Ракицкий — с «Брюгге» сыграет. Ловрен — с «Брюгге» не сыграет из-за перебора карточек. Дуглас Сантос, Оздоев и Вендел должны отправиться на матч с в Бельгии, но по сообщению Сергею Семака на них вряд можно рассчитывать. Также пропускал встречу с «Арсеналом» Данила Круговой из-за коронавируса.