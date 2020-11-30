Журналист из СМИ подозревает серебряного призёра первого этапа Кубка мирав Руке Татьяну Сорину в употреблении допинга.

Автор издания Expressen пишет статью о сенсации из России, которая уступила только главной фаворитки из Норвегии Тезезе Йохауг. Журналист вспоминает разоблачение кровяного допинга на ЧМ в Зеефельде и сожалеет, что изобретенный в Швеции метод тестирования еще не заработал.

Молодая мама, вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка, уже на первом этапе Кубка мира сумела вмешаться в борьбу шведских лыжниц с фавориткой из Норвегии Терезе Йохауг. Более того, Сорина стала первой после непревзойдённой Йохауг.

Журналист не может поверить, что, не поднимавшаяся выше 15-го места в Кубке мира Сорина до рождения дочери, после рождения разом обыграла всех представительниц Швеции.

«С учётом того, как выглядит антидопинговая система в России на данный момент, трудно полагаться на результат, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Конечно, это трагедия. Для всех участников Кубка мира», — завершается статья.

Напомним, для Сориной этот подиум стал первым в карьере на Кубке мира. Россиянка пропускала прошлый сезон из-за беременности, она вышла из декрета в минувшее межсезонье.