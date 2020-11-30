Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и популярная певица Ольга Бузова сделали совместное видео для приложения TikTok на съемках Ледникового периода. Видеоролик был снят под мелодию из композиции «Where Is The Love?» американской группы Black Eyed Peas.

Съемка состоялась в один из перерывов записи программы «Ледниковый период». Бузова и Загитова расположились на льду и в такт песни сначала прыгали на зубках коньков, после чего покружились и обнялись.

Напомним, Загитова завела аккаунт в TikTok в воскресенье, 29 ноября. Загитова уже выложила пять видео, которые в общей сложности набрали 75 тысяч просмотров. В одном из своих первых видео на новой для себя площадке Загитова решила показать, как она выглядит без макияжа.