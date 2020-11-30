В сети появились фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой со съемок заключительного выпуска шоу «Ледниковый период».

В финальном эпизоде Загитова предстанет на телеэкране в красном облегающем платье с открытыми плечами.

Сеть магазинов, который предоставил одежду, опубликовал фотографии Загитовой в своем инстаграме.

«Прекрасные и спорные образы, волнение и искренние эмоции, грациозность олимпийской чемпионки, и порой еще юная, открытая улыбка! Все это — Алина Загитова чемпионка мира, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка!» — написано в аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сеть магазинов «Фигурист» (@figurist_store)

Платье из предыдущего выпуска шоу «Ледниковый период». Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего Instagram.