В сети появились фотографии олимпийской чемпионки Алины Загитовой со съемок заключительного выпуска шоу «Ледниковый период».
В финальном эпизоде Загитова предстанет на телеэкране в красном облегающем платье с открытыми плечами.
Сеть магазинов, который предоставил одежду, опубликовал фотографии Загитовой в своем инстаграме.
«Прекрасные и спорные образы, волнение и искренние эмоции, грациозность олимпийской чемпионки, и порой еще юная, открытая улыбка! Все это — Алина Загитова чемпионка мира, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка!» — написано в аккаунте.
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Платье из предыдущего выпуска шоу «Ледниковый период». Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего Instagram.
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