Финский «Йокерит» обыграл СКА в регулярном чемпионата КХЛ. Матч проходил в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу команды Лаури Марьямяки.

Счет открыли армейцы в первом периоде. Отличился нападающий Кирилл Марченко. Голевые передачи записали в актив Евгений Кетов и Игорь Ожиганов. «Йокерит» отыгрался в во втором периоде — отличился Хапаала. В овертайме забитых шайб не было. По буллитам победил «Йокерит», реализовав четыре из пяти штрафных броска в ворота Хелльберга.

Так прервалась четырёхматчевая победная серия петербургского клуба. В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 2 декабря на своем льду встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а СКА 3 декабря в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».