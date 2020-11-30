На официальном сайте «Барселоны» появилась дата о выборах нового президента «Барселоны». Выборы состоятся 24 января 2021 года.

С 23 декабря по 11 января кандидаты должны будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения, а с 15 по 22 января состоится их избирательная кампания.

Сами выборы пройдут в десяти различных местах, также и за пределами Каталонии: в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорка.

Напомним, как подавал в отставку прежний президент «Барселоны» — Жозеп Бартомеу. Так называемые «сосьос» должны были провести голосование на стадионе «Ноу Камп» — оставлять Бартомеу до конца срока или увольнять прямо сейчас. Бартомеу понимал, чем закончится это голосование и не хотел быть уволенным до конца срока. Он сослался на коронавирус, что большое число возрастных болельщиков клуба допускать на стадион, где пройдет голосование, опасно. Бартомеу сделал выбор в пользу своей досрочной отставки, сославшись на здоровье сосьос, то есть фанатов клуба, которые платят взносы и считаются его членами.