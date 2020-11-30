Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил новичка команды Стремвалля и рассказал, как будет избегать лимит на легионеров (5 человек одновременно).

По словам Брагина, у СКА есть рабочие связки, но тренерский штаб ищет оптимальные сочетания в звеньях.

«У нас все легионеры будут в обойме и мы в зависимости от соперника будем решать, кто сыграет», — сказал Брагин после матча с «Йокеритом».

Брагин отметил, что Стрёмвалль — забивающий хоккеист, который выступает за сборную Швеции и у него был хороший сезон в «Сочи».

Напомним, что в СКА в данный момент 7 легионеров.