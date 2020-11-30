Наставник СКА Валерий Брагин оценил результат встречи регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» , которую армейский клуб проиграл по буллитам (1:2 Б).

Брагин считает, что была равная игра — были моменты у СКА и у «Йокерита».

«Счёт 1:1 закономерен. По буллитам был сильнее соперник», — сказал Брагин.

Тренер прокомментировал игру тройки Марченко — Морозов — Кетов. По мнению Брагина, они смотрелись неплохо — забили гол и создавали моменты.

Единственную шайбу СКА в матче Кирилл Марченко забросил с передачи Евгения Кетова и Игоря Ожиганова.