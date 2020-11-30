Практика замен в классическом спорте имеет место быть, наверное, чуть ли не с самого зарождения дисциплин. В футболе игрок может получить внезапную травму или просто матч будет очень изнурительный, поэтому его срочно необходимо будет заменить.

Ребята, пинающие мяч во дворе, так же чётко знают почему и как должны происходить замены, однако в киберспорте всё совершенно по-другому. Исторически сложилось так, что во многих дисциплинах, например CS:GO, Dota 2, League of Legends в игре принимает участие пять игроков, у каждого из которых своя роль

В MOBA жанре в каждой игре должен присутствовать танк, саппорт и керри, а в шутерах необходимы игроки поддержки, которые накидывают гранаты в той или иной ситуации. Заменить чётко отлаженный механизм из пяти игроков очень сложно, каждый привык к своей роли в команде и, если заменить хотя бы одного человека, всё может разрушиться.

Некоторые команды, ввиду огромной и частой череды турниров пытаются внедрить систему замен в свои организации. Astralis подписали сильного датского игрока Патрика es3tag Нансена шестым в свой ростер и даже сыграли с ним парочку турниров, однако результат не успел дать о себе знать, так как киберспортсмена выкупили Cloud9.

Французская команда Vitaliy более успешно внедрила возможность играть с заменой, делая её прямо во время одного матча. Так в финале IEM Beijing-Haidan 2020 Europe клуб смог обыграть Natus Vincere со счётом 3-2, отчасти благодаря заменами на Набиля Nivera Бенрлитома во второй и четвёртой карте. Киберспортсмен отлично себя проявил, сыграв с KD 45-31 (+14).

Необходима ли практика шестых и седьмых игроков в составах по CS:GO, Dota 2 и другим дисциплинам покажет только время, однако киберспорт давно движется в сторону классического спорта с федерациями и правилами. Возможно, через несколько лет, иметь в составе дополнительных игроков будет уже норма.