«Зенит» проведет матч против «Урала» в РПЛ при закрытых трибунах, а с «Боруссией» в Лиге чемпионов — со зрителями. СКА уступил «Йокериту» по буллитам в КХЛ, — эти и другие новости на Nevasport.

«Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей, с «Боруссией» — со зрителями

Стал известен формат проведения ближайших домашних матчей «Зенита». Как сообщает клуб на своем официальном сайте, обе игры имеют разный формат допуска болельщиков. Исходя из постановления правительства Санкт-Петербурга встреча РПЛ с «Уралом» пройдёт без зрителей. А игра Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — со зрителями в рамках квоты УЕФА. Сообщается, что ради международного матча принято исключительное решение.

СКА в Петербурге уступил «Йокериту» по буллитам

Финский «Йокерит» обыграл СКА в регулярном чемпионата КХЛ. Матч проходил в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу команды Лаури Марьямяки. Счет открыли армейцы в первом периоде. Отличился нападающий Кирилл Марченко. Голевые передачи записали в актив Евгений Кетов и Игорь Ожиганов. «Йокерит» отыгрался в во втором периоде — отличился Хапаала. В овертайме забитых шайб не было. По буллитам победил «Йокерит», реализовав четыре из пяти штрафных броска в ворота Хелльберга.

Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в игре квалификации Евробаскета-2022. Команды встречались 30 ноября в Таллинне и сыграли со счетом 70:66 в пользу итальянцев. Матч получился малорезультативным — команда Сергея Базаревича долгое время не могла забить в каждой из первых трех четвертей. В сборной России только один игрок набрал более десяти очков — это капитан команды Андрей Воронцевич, оформивший дабл-дабл — 11 очков плюс 11 подборов.

Избран новый президент ВФЛА

Во всероссийской федерации легкой атлетики провели выборы нового президента. Как сообщает «Р-Спорт», им стал генеральный директор АО «Скоростные магистрали и президент Федерации триатлона России Петр Иванов. Прежним руководителем ВФЛА был Евгений Юрченко, проработавший на своем посту несколько месяцев.

Хабиб прибыл в Абу-Даби на встречу с Даной Уайтом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби. Об этом боец сообщил в своем Instagram. «На фоне каменных джунглей, что ли», — написал Хабиб под фотографией. Ранее сообщалось, что в столице ОАЭ Нурмагомедов встретится с президентом UFC Дэйной Уайтом, чтобы обсудить возможное возвращение в промоушен.