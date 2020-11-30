Наставник сборной России Сергей Базаревич прокомментировал ход матча квалификации Евробаскета-2022 с Италией (66:70).

По словам тренера, было не так просто подготовиться после хорошей игры с эстонцами.

Базаревич отметил, что итальянцы начали очень жестко, вынудив россиян с первых минут много терять мяч. Тренер отметил, что вместе с мячом команда потеряли и уверенность в себе.

Постепенно нашли свою игру, но не попадали свои броски. Мы вернулись в игру, вошли в концовку, но там не все сработало. Грустно, что не дожали. С Тесситори я работал в «Канту». Как это нередко бывает, твой бывший игрок приходит и «убивает» тебя», – приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

Тесситори в матче со сборной России набрал 27 очков.