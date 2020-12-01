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  • 11:07,  1 декабря 2020
Футбол
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Лига чемпионов. Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»

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Маринато Гилерме. Фото: Instagram

Московский «Локомотив» на своем поле примет «РБ Зальцбург» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить на «РЖД Арене» сегодня, 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Главным рефери станет турецкий судья Али Палабийик, его ассистентами станут его соотечественники Джейхун Сесигюзель и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер. За ВАР будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

В данный момент команда Марко Николича занимает третье место в группе А, имея в активе три очка: железнодорожники трижды сыграли вничью и один раз проиграли. «Зальцбург» занимает четвертую строчку с одним баллом, команда Джесси Марша один раз разошлась миром с «Локомотивом», проиграв остальные встречи.

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