Анна Елисеева, супруга российского биатлониста Матвея Елисеева, поделилась мнением о работе известного комментатора Дмитрия Губерниева.

В «Инстаграме» Анне задали вопрос:«Губерниев – это польза ли вред для спорта?»

Супруга спортсмена ответила, что вред для чистого спорта — это допинг, а комментатор нейтрален.

«Вопрос ведь не действий и слов человека, а в том, как мы решаем к ним относиться. Это ключевое. Кого-то заденут слова, кого-то – нет. Меня часто бесит то, что он говорит, но это моя проблема, а не его», — написала Елисеева.

Напомним, Матвей Елисеев вошел в состав сборной России на Кубок мира. Он уже выступил на первом этапе в Контиолахти и будет выступать на втором, который также состоится в Финляндии. Организаторы приняли решение о сдвоенных этапах, чтобы сократить число перемещений спортсменов.