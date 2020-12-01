Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежца Йоханнеса Клэбо отказаться от участия в соревнованиях в 2020 году.

«Насколько знаю, он не один такой, в команде у них кто-то есть, кто не поехал, кто боится. Он боится заразиться коронавирусом, это понятно, ведь на кону здоровье, жизнь. Хотя, как мне кажется, эта болезнь не такая страшная для такого молодого организма, но это его решение», — сказала Вяльбе, слова которой приводит «РИА Новости».

Она подчеркнула, что и в других командах спортсмены опасаются за свое здоровье: они боятся находиться в аэропортах и самолетах.

«По большему счету, он не так много пропустит, и это несильно скажется на общем зачете Кубка мира», — добавила Вяльбе.

Напомним, Клэбо выиграл мини-тур в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Он стал вторым в спринте, затем победил в классической «разделке» и коньковой гонке преследования.