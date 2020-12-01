Российский фигурист Михаил Коляда, в межсезонье перешедший в группу Алексея Мишина, рассказал, в чем заключались сложности возвращения в спорт после пропуска сезона.

«Сложностей несколько. Первая – набрать физическую форму. Вторая – начать заново выступать на соревнованиях. То есть соревноваться тоже нужно уметь. А после долгого перерыва это умение уходит, поэтому надо заново все вспоминать», — сказал Коляда, слова которого приводит Олимпийский канал МОК.

По словам фигуриста, после перерыва какие-то детали «улетают» или появляются новые. Коляда подчеркнул, что большую роль в его возвращении сыграл тренер Алексей Мишин.

«Я не буду углубляться в подробности, как мне помогает в этом плане Алексей Николаевич Мишин, но он – человек с очень богатым и жизненным, и спортивным опытом. У него таких возвращений было очень много, поэтому он точно знает, что с этим делать. Я ему просто верю», — сказал Коляда.

Напомним, Михаил одержал победу на российском этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве. Он должен выступить на пятом этапе Кубка России 5-8 декабря.