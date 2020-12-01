Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен снялся с декабрьских этапов Кубка мира. Спортсмен также объявил, что планирует многодневку «Тур де Ски» в январе.

Ранее о пропуске декабрьских стартов сообщил его соотечественник, лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо.

«Поддерживаю позицию Йоханнеса. Я не буду участвовать в гонках до Рождества, а также пропущу «Тур де Ски», — сказал Иверсен, слова которого приводит NRK.

Лыжник отметил, что рассматривает ситуацию как возможность подготовиться к чемпионату мира новый путем. Он добавил, что они с Клэбо тренировались только последние шесть месяцев, но были в хорошей форме в Руке.

«Может, есть возможность ещё лучше подготовиться к завоеванию медалей на чемпионате мира. В нынешней ситуации рисковать не стоит. Мне не хватает медали чемпионата мира, так что этой зимой нужно сосредоточиться на этом», — сказал Иверсен.