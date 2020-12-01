Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль заявил, что никогда не просил руководство клуба отпустить его в другую команду. По словам футболиста, он не заинтересован в трансфере.

«Я никогда не попрошу «Удинезе» продать меня или закрыть за мной дверь», — сказал Де Пауль, слова которого приводит SportItalia.

Напомним, минувшей осенью аргентинский футболист попал в сферу интересов петербургского «Зенита», однако сам игрок отказался от переезда в Россию.

26-летний Де Пауль защищает цвета «Удинезе» с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. До этого футболист выступал за испанскую «Валенсию».

В составе «Удинезе» аргентинец провел 157 матчей, записал на свой счет 27 голов и 28 результативных передач. Также он провел 19 матчей за сборную Аргентины.