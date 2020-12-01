Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону, сообщил, что Евгений Гараничев может принять участие в спринте на этапе Кубка России в Увате. Гонка состоится в субботу, 5 декабря.

«Женя, возможно, выступит в Увате в спринтерской гонке. Пока проблема в том, что из Финляндии он приехал без лыж и оружия», — сказал Кугаевский, слова которого приводит ТАСС.

Тренер добавил, что найти лыжи для Гараничева — не проблема, однако с винтовкой дела обстоят сложнее. У биатлониста есть резервное оружие, но за четыре года он не пользовался им ни разу.

Напомним, Гараничев был включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира в Контиолахти, но покинул Финляндию и вернулся в Тюмень. Он не был допущен до гонок, так как контактировал с Антоном Бабиковым, заболевшим коронавирусом.