В матче между «Козенцой» и «Салернитаной» (0:1) в рамках итальянской Серии В произошел интересный случай: одна из команд некоторое время играла с 12 футболистами на поле.

На 76-й минуте встречи главный тренер «Козенцы» провел тройную замену, в рамках которой с игры был снят Мирко Бруччини. Вместо него в игру вступил Абу Ба. Однако Бруччини не заметил, что его заменили, и остался на поле, а Ба присоединился к команде, не дождавшись, пока его партнер уйдет за пределы игровой площадки.

Арбитры не заметили недоразумение, и в течение двух минут команды играли 12 на 11. Уже после этого Ба получил желтую карточку, а спустя три минуты ему был показан второй «горчичник» за нарушение правил. Футболист был вынужден покинуть поле.

Победа вывела «Салернитану» на первое место в турнирной таблице Серии B.