Команда Формулы-1 «Хаас» сегодня, 1 декабря, может объявить имя одного из пилотов на следующий сезон.

Ранее американский коллектив принял решение полностью поменять состав гонщиков на сезон-2021. После Гран-при Абу-Дуби Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду.

Основными кандидатами на переход в «Хаас» являются два пилота Формулы-2: россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

Перед заключительным этапом Формулы-2 в Бахрейне Шумахер возглавляет личный зачет пилотов, набрав 205 очков. На втором месте идет британец Каллум Айлотт (191), на третьем — Никита Мазепин. Ещё один россиянин Роберт Шварцман — четвертый, японец Юки Цунода, который может перейти в «Альфа Таури», — пятый.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мазепин еще в ноябре подписал контракт с «Хаасом», но коллектив не хотел объявлять об этом раньше времени.