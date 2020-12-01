Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба «королевских гонок», спортсмен не примет участие в предстоящем Гран-при Сахира, который состоится в грядущий уик-энд.

В минувшие выходные Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — его напарник Александер Албон, воспользовавшийся сходом Серхио Переса незадолго до финиша.

Пропуск предстоящих соревнований не будет иметь турнирного значения для Хэмилтона, так как британец уже гарантировал себе победу в нынешнем сезоне. Для него этот титул станет седьмым в Формуле-1. Льюис сравнялся с легендарным Михаэлем Шумахером по этому показателю, а по количеству побед в гонках даже превзошел его. За эти достижения Хэмилтона предложили наградить рыцарским званием.