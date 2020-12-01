В Формуле-1 появится четвертый российский пилот: сегодня контракт с «Хаасом» подписал молодой гонщик Никита Мазепин. Ранее в «королевских гонках» выступали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят; если учесть, что будущее последнего весьма туманно, Мазепин в следующем году, скорее всего, будет единственным представителем России в главной гоночной серии.

«Хаас» войдет в новый сезон молодым составом

Слухи о том, что «Хаас» подписал контракт с Мазепиным, пошли еще в середине ноября. Но на тот момент команда не хотела объявлять об этом официально — надо было убедиться, что Никита получит суперлицензию. За две гонки до конца сезона россиянин вышел на третье место в Формуле-2, и руководство американской команды смогло выступить с заявлением.

О том, что «Хаас» планирует полностью обновить состав, известно уже давно: Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покидают команду по завершении текущего сезона. На их место придет молодежь из Формулы-2: в пару Мазепину пророчили либо Мика Шумахера, либо Каллума Айлотта — эти пилоты возглавляют таблицу личного зачета. Но британец уже сообщил, что в новом сезоне его можно не ждать в Ф-1 — значит, вакантное место достанется Шумахеру.

Давно понятно и то, что Никита однажды должен был стать пилотом «королевских гонок»: его папа, известный бизнесмен Дмитрий Мазепин, с 2018 года помышляет о том, чтобы приобрести команду Формулы-1. Раньше речь шла об «Уильямсе», а в этом году, когда Никита выстрелил в главной молодежной серии, появились слухи и о «Хаасе». Однако руководство команды опровергло эту информацию и дало понять, что подписание контракта с пилотом не связано с финансовыми возможностями его отца.

Тут американцы, конечно, слукавили: хоть Мазепин-старший и не будет покупать команду, денежный вопрос стоит перед «Хаасом» очень остро. Ходили разговоры, что коллектив вообще может сняться с чемпионата после сезона-2020 из-за нехватки средств, а помощь российского бизнесмена поможет им выжить и остаться в элитных гонках.

Чем знаменит Мазепин, кроме бизнеса отца?

До нынешнего сезона Никита не то чтобы сильно шумел в автоспорте, но успел заявить о себе: он является постоянным участником соревнований в младших сериях, хотя дебютный сезон в Формуле-2 провел не очень успешно.

В 2018-м году Мазепин занял второе место в турнире GP3, где его обошел только Антуан Юбер, трагически погибший в аварии спустя год. Затем Никита провел два сезона в Формуле-2, и в первом из них набрал всего 11 очков, хотя принял участие во всех гонках. Второй сезон в Ф-2 сложился для россиянина не в пример лучше: перед заключительным этапом он идет в тройке лидеров, четыре раза поднявшись на подиум.

При этом у 21-летнего гонщика уже есть опыт управления болидами Формулы-1. На протяжении трех лет, с 2016 по 2018 год, Никита выполнял роль тестового пилота команды Force India. В прошлом сезоне Мазепин проехал тесты в составе «Мерседес» и показал лучшее время дня. По неофициальной информации, команда даже организовала для Никиты серию частных тестов на разных трассах с использованием болида двухлетней давности.

Есть ли перспективы в составе «Хааса»?

Стартовать в самом престижном чемпионате Мазепин будет в составе команды, которая занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов. «Хаас» сидит на дне таблицы уже второй сезон, но если в прошлом году американский коллектив набрал 28 очков, то в этом — три. Стоит ли ждать, что Мазепин сразу же зашумит в «королевских гонках»? Увы, но вряд ли.

Российские пилоты никогда не выступали в топовых командах — что Петров в «Рено», что Квят в «Альфа Таури», однако Никите предстоит еще более сложный путь. У «Хааса» в этом году большие технические проблемы: пилоты то и дело жалуются на работу болида, у которого постоянно возникает перегрев задней части — машина ведет себя непредсказуемо, и от мастерства пилота здесь мало что зависит.

Силовая установка «Феррари» в этом году подвела не только основную команду Скудерии, но и ее клиентов — «Хаас» и «Альфа Ромео», однако швейцарская команда смогла набрать восемь очков и выглядела преимущественнее американского коллектива.

Но тащиться в аутсайдерах — не типичная для «Хааса» ситуация: в 2018-м году команда заняла пятое место в Кубке конструкторов. В 2021 году «Феррари» обещает совершенно новый двигатель, который уже, согласно их заверениям, готов. Если силовая установка по мощности не будет уступать конкурентам, то у «Хааса» есть шанс вернуться в борьбу.

При этом стоит понимать, что первый, переходный сезон уйдет у Никиты на адаптацию и обучение — даже в Формуле-2 ему требовалось время на раскачку, что уж говорить о чемпионате совершенно другого уровня. А вот в 2022 году можно будет рассчитывать, что Мазепин заставит говорить о себе.