Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил прогресс Алины Загитовой в роли телеведущей.

«Это правда. Да, очень много было негатива, и я понимал, что он будет после первого эфира», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Он добавил, что на пробах в Останкино показывал Загитовой новости, которые про нее пишут. Спортсменка на это отвечала, что специально пошла учиться на журналистику, чтобы потом писать «человеческие статьи».

«Это очень взрослые слова. Я понимал, что будет тяжело вести, первые два выпуска помогал Алине в kiss and cry. Мало того, что это первый опыт – это раз. Но и некоторые спортсмены – извините, мы для нее старики, я могу быть вообще ее отцом», — сказал Ягудин.

Он отметил, что Загитова попала в новую для себя среду, что вызывало внутреннее сопротивление. Однако затем Алина «разошлась», уверен Ягудин. По его мнению, первый и последний выпуск «Ледникового периода» — как день и ночь с точки зрения работы фигуристки.