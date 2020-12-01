Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

По словам специалиста, в первом матче «Зенит» играл с «Брюгге» не пассивно, а осторожно, поскольку цена встречи была высока. Он подчеркнул, что сине-бело-голубым нужно меньше ошибаться в обороне, чтобы меньше пропускать.

«Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировки. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку», — сказал Семак в ходе предматчевой пресс-конференции.

Тренер подчеркнул, что для борьбы в Лиге чемпионов «Зениту» нужно было летом усилить некоторые позиции. Преимущество конкурентов Семак видит в том, что их кондиции лучше, чем у петербургской команды.

«Я не являюсь сторонником лимита. Но здесь руководителям принимать решения. Нужны качественные игроки, качественные команды, которые играют в Лиге чемпионов», — сказал Семак.