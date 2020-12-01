Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды накануне матча с «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет. В последнем матче Дзюба получил повреждение. Насколько эту проблему можно решить, станет ясно в течение сегодняшнего дня», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Караваев и Вендел травмированы, Ловрен пропустит завтрашний матч из-за перебора желтых карточек. Дзюба получил травму в концовке матча РПЛ с «Арсеналом»: на 90-й минуте он попросил замену и ушел с поля, держась за пах.

Матч «Брюгге» — «Зенит» будет проходить в Бельгии в среду, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.