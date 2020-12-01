В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Порту»

В рамках Лиги чемпионов «Порту» сыграл четыре тура и заработал в свою копилку девять очков, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице. Благодаря этим победам клуб с 99% уверенностью заработал себе слот в плей-офф стадию чемпионата.

Однако даже невзирая на победы в рамках европейских матчей, клуб начал сезон с досадной потери. Открывающий матч ЛЧ на стадионе «Этихад» «Порту» сперва захватили преимущество в свою пользу, а затем влетели на три гола от сегодняшнего соперника «Манчестер Сити».

Сразу после досадного поражения подопечные Сержиу Консейсау провели отличную серию, сперва обыграл «Олимпиакосом» со счётом 2-0, а затем два раза справился с «Марселем», причём и в одной и во второй встрече без шансов (3-0 и 2-0).

«Манчестер Сити»

В рамках еврокубков английская команда сыграла четыре встречи и за всё это время заработала 12 очков, что является наивысшим результатом. Клуб обеспечил себе выход в следующую стадию турнира и может позволить себе расслабиться.

«Манчестер Сити» уже встречался с сегодняшними соперниками и тогда обыграл их со счётом 3-1, забив три мяча подряд.

Далее прошли встречи с «Марселем», где английский коллектив без каких-либо проблем справился со своими соперниками, забив три мяча, и дважды обыграл «Олимпиакос», сперва со счётом 3-0, а затем 1-0.

Прогноз и ставка

Победа «Порту» в игре пятого тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 5.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Манчестер Сити» — 1.71.

Эксперты считают, что коллективы играют достаточно активно друг с другом и в серии возможно большое количество голов и если на прогноз обе забьют коэффициент от букмекеров достаточно низкий, то ставку на тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 2.10 приемлемый.