Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос норвежских журналистов о резком прогрессе Татьяны Сориной. Россиянка заняла второе место в мини-туре на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Ранее в шведских СМИ появились предположения, что лыжница принимает запрещенные препараты.

«Понимаю, что многие удивлены, но мы и до этих гонок видели её большой прогресс. Сорина поменяла свой образ жизни, стала выносливее. И ментально она сейчас тоже выглядит сильнее», — объяснил Крамер, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, в рамках мини-тура в Руке Сорина сначала стала четвертой в классической разделке, проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, затем заняла второе место в гонке преследования. Её опередила только титулованная норвежка Тереза Йохауг.

Прошлый сезон Сорина (до замужества Алёшина) пропускала по причине беременности.