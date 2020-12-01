Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФККР).

В нынешнем сезоне Медведева еще ни разу не выходила на лед на официальных стартах. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в сентября, затем объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе. После этого спортсменка занялась восстановлением здоровья и решением проблем со спиной: у нее было диагностировано защемление нерва.

В октябре спортсменка вернулась к тренировкам, но в ноябре стало известно, что она сдала положительный тест на коронавирус.

Согласно регламенту ФФККР, выступить на чемпионате России смогут спортсмены, откатавшие два этапа Кубка страны. Однако существует вероятность, что в правила будут внесены корректировки, так как ряд спортсменов не соревновался из-за коронавируса.