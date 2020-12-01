Норвежская лыжница Тереза Йохауг оценила выступление россиянки Татьяны Сориной на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Российская спортсменка вернулась после пропуска сезона из-за беременности и заняла второе место в мини-туре.

«Сорина меня сильно удивила. Безумный прогресс. Любопытно видеть новые лица в лидерах. Может, Татьяна взлетела благодаря материнству, как это было у Бьорген? Знаю, что до этого она быстро прошла гонку в Муони, обыграв Непряеву», — сказала Йохауг, слова которой приводит Dagbladet.

Норвежка подчеркнула, что не считает успех Сориной временным всплеском и планирует остерегаться ее в будущем. По мнению Йохауг, многие лыжницы получают импульс после беременности и становятся сильнее.

Напомним, в рамках мини-тура в Руке Сорина сначала стала четвертой в классической разделке, проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, затем заняла второе место в гонке преследования. Её опередила только Йохауг.