Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на публикацию в шведском СМИ, в которой россиянку Татьяну Сорину заподозрили в употреблении допинга.

«Я не комментирую статьи идиотов. Тем более то, что пишут в бульварных газетах», — заявила Вяльбе, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, автор шведского издания Expressen написал статью о сенсации из России, которая уступила только главной фаворитке Тезезе Йохауг. Журналист вспомнил разоблачение кровяного допинга на ЧМ в Зеефельде и выразил сожаление, что изобретенный в Швеции метод тестирования еще не заработал.

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), который проходил в формате мини-тура, Сорина заняла второе место, пропустив вперед только титулованную норвежку Йохауг.