Петербургский «Зенит» на выезде встретится с бельгийским «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить на стадионе «Ян Брейдель» в среду, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Помочь «Зениту» в сегодняшней встрече точно не смогут три футболиста: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Вендел. Караваев и Вендел травмированы, а Ловрен попустит матч из-за перебора желтых карточек. Под вопросом участие Артема Дзюбы — в предыдущем матче РПЛ он получил повреждение.

Обслуживать встречу будет голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. В роли его ассистентов выступят Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервным рефери назначен Аллард Линдхут.

После четырех матчей «Зенит» идет на последнем месте с 1 набранным очком. «Брюгге» (4) — третий.