«Краснодар» на своем поле примет французский «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в среду, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервным рефери назначен Ник Уолш.

На данный момент «Краснодар» идет на третьем месте турнирной таблицы своей группы, набрав одно очко после четырех туров. В активе «Ренна» также всего один балл, французская команда занимает четвертую строчку.

В первом матче, который состоялся в октябре, команды сыграли вничью со счетом 1:1.