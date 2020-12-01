Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов запустил новый мобильный оператор Eagle Mobile. Об этом боец рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Спортсмен признался, что долго работал над тем, чтобы сервис получился достаточно удобным — таким, каким он хотел бы пользоваться сам. Хабиб подчеркнул, что сервис будет честным и понятным для каждого.

«Пока только Москва и область, но другие регионы не за горами. Это интересная и новая для меня задача, но тем лучше — ведь я уважаю достойные вызовы», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что проект будет запущен на сетях Tele2 и в декабре 2020 года заработает в пилотном режиме.

Напомним, свой предыдущий поединок Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. В титульном бою он одолел американца Джастина Гэтжи и защитил чемпионский пояс.