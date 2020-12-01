Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила предварительный состав участников пятого этапа Кубка страны, который будет проходить в Москве в период с 5 по 8 декабря.

В мужских соревнованиях примут участие Михаил Коляда, Пётр Гуменник и Алексей Ерохов. Также на льду появятся Егор Рухин, Владислав Катичев, Никита Вахрушев и Артем Зотов.

Хедлайнерами женских соревнований станут чемпионка Европы Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Анастасия Гулякова. Также в заявку вошли Валерия Костина, Дарья Окладникова, Ксения Окладникова, Дарья Паринова, Камила Султанмагомедова, Анастасия Тараканова, Ксения Цибинова.

В парном катании выступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Также заявлены Мария Альхова/Сергей Безбородько, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов.

В танцах на льду выступят Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Карташова/Илья Карпов, Александра Трухина/Иван Капустин, Владлена Чашникова/Захар Черезов.

Ознакомиться с полным расписанием турнира можно по ссылке.