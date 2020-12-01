Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник назвал имя своего следующего соперника.
Соперником Олейника станет американский боец Крис Даукас. Поединок пройдет 20 февраля.
«Подписал два контракта с UFC. Один — новый контракт с промоушеном, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать», — написал Олейник в своем Instagram.
Напомним, в предыдущем поединке Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от Деррика Льюиса. В данный момент россиянин имеет в своем активе 54 победы 14 поражений и одну ничью.
31-летний Даукас выиграл семь поединков и два раза проиграл, в UFC на его счету две победы.
Ранее Олейник рассказал, с кем из соотечественников он мог провести поединок в главном промоушене.
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