УЕФА рассматривает три сценария проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина, первым сценарием оказалось полное отсутствие зрителей, вторым — ограничение числа зрителей, третьим — полноформатный режим.

Отмечается, сейчас УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, поэтому шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется.

Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.